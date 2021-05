Ungeplante Nachtwanderung: Drei Männer verlaufen sich im Wald bei Baden-Baden

Wer kennt es nicht: Weil man nach einem langen Abend den letzten Bus verpasst hat, macht man sich zu Fuß auf den Heimweg. Diese Idee ist drei Männern am Wochenende bei Baden-Baden zum Verhängnis geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Trio im Alter von 23 bis 30 Jahre in der Nacht auf Montag im Bereich des Mummelsees unterwegs. Dort verpassten die Freunde gegen 20.30 Uhr den letzten Bus in Richtung Baden-Baden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Daraufhin entschlossen sich die jungen Männer zu Fuß den Heimweg anzutreten, verliefen sich allerdings hierbei im Wald. Nachdem sie sich telefonisch bei einer Angehörigen gemeldet hatten, alarmierte diese rund sechs Stunden später, gegen 2.15 Uhr, die Polizei.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden lokalisierte die Männer dank GPS-Koordinaten zwischen dem Zimmerplatz und dem Bühlertal. Gegen 3 Uhr sammelten die Polizisten das Trio letztlich wohlbehalten im Wald auf. Im Anschluss konnte die Anruferin die drei Nachtschwärmer auf dem Polizeirevier abholen.