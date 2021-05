Unglückszahl 13: Wechsel der Hausnummer muss bei der Stadt Baden-Baden gut begründet sein

Manchmal ist es ja fast schon Hohn. Dem einen setzt der Aberglaube zu, wenn es um Zahlen wie die 13 geht, der andere trägt es mit Fassung. Auch das Finanzamt ist – wenn man es so nennen will – betroffen.

In der Stephanienstraße prangt die häufig mit Unglück in Zusammenhang gebrachte Nummer fast schon selbstbewusst neben dem Schild, welches klar macht, dass hier just dieses Amt zu Hause ist. An anderer Stelle sucht man indessen vergebens, wie etwa in der Hauptstraße in Lichtental, in der es zwar eine Nummer 11 und eine 11a gibt, die unmittelbar Fassade an Fassade stehen. Danach klafft eine Lücke. Aber wie kann das sein?