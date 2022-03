Unter Alkoholeinfluss einen Unfall in Baden-Baden verursacht

In Baden-Baden hat die Polizei am Mittwoch einen 34-jährigen Mann festgenommen. Wie die Polizei berichtet wurde der Mann gegen 22.30 Uhr liegend auf dem Fahrersitz eines Audis im Bereich eines Parkdecks in der Ortenaustraße in Baden-Baden angetroffen. Die Beamten führten eine Kontrolle durch und machten einen Alkoholtest. Das Ergebnis des Tests zeigte einen Wert von 1,3 Promille.

Aus weiteren Hinweisen ergab sich, dass der 34-jährige mit dem Fahrzeug ein Unfall verursacht haben soll. Hierzu sind die Ermittlungen noch im Gange.

Im Anschluss an die Kontrolle musste der Audi-Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da der alkoholisierte Mann zur Tatzeit nicht im Besitz eines Führerscheins war, erwartet nicht nur ihn, sondern auch den eigentlichen Fahrzeughalter eine Anzeige aufgrund des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.