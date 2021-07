Beste Chancen für Talente: Als internationaler Hersteller für innovative Produkte in der Landtechnik bietet das Unternehmen RAUCH mit Hauptsitz in Sinzheim bei Baden-Baden beste Chancen für Azubis, Dual-Studierende und erfahrene Fachkräfte.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Hat man in seiner beruflichen Laufbahn bereits Erfahrungen gesammelt und sucht nun eine berufliche Veränderung? Möchte man bald eine Ausbildung oder ein duales Studium beginnen? Dann ist man bei RAUCH genau richtig.

Das Unternehmen ist ein internationaler Hersteller für Düngerstreuer, Sämaschinen und Winterstreugeräte. Zwei Kernkompetenzen, Dosieren und Verteilen, bilden die Basis für unsere innovativen Produkte in der Landtechnik. Solides und stetiges Wachstum prägt die 100-jährige Unternehmensgeschichte. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete das familiengeführte Unternehmen einen Umsatz von über 74,5 Millionen Euro bei einem Exportanteil von circa 69 Prozent.

Umweltfreundliche Produktion und Montage bei RAUCH

Mit über 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter etwa 40 Auszubildende und duale Studenten, fertigt man am Produktionsstandort in Rheinmünster bis zu 16.000 Maschinen pro Jahr und begeistert Kunden in mehr als 43 Ländern. Weltweit vertrauen die Landwirte auf die Verarbeitungsqualität, Zuverlässigkeit und die Streupräzision der RAUCH-Produkte. RAUCH-Maschinen erfüllen darüber hinaus höchste Ansprüche an eine umweltfreundliche Produktion und Montage.

Mehr zum Unternehmen Das Familienunternehmen RAUCH wurde 1921 gegründet und ist heute ein weltweit agierender Hersteller von Land- und Kommunaltechnik. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Sinzheim bei Baden-Baden. RAUCH entwickelt und baut hochwertige Maschinen zur Düngerausbringung und Streutechnik für den kommunalen Winterdienst. Zudem ist RAUCH Erstausrüster für Sätechnikkomponenten. Im Geschäftsjahr 2019 wurde mit 380 Mitarbeitern ein Umsatz von 74,5 Millionen Euro erzielt. Der Exportanteil liegt bei 69 Prozent.

Egal ob in der Verwaltung, Technik oder Produktion, hier kann man Teil des Teams werden und sich jetzt nach den Stellenangeboten des Unternehmens erkundigen. Hier kann man sein Können nutzen, um gemeinsam mit RAUCH seine Karriereziele zu verwirklichen. Mitarbeiter bilden die wichtigste Ressource für den Erfolg eines Unternehmens. Daher liegen der Firma RAUCH die aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter sehr am Herzen.

Ein Teil der RAUCH-Familie werden

Wer Interesse hat, kann sich einfach von den Möglichkeiten der Firma RAUCH überzeugen lassen und auch ein Teil der RAUCH-Familie werden. Noch Fragen zu den Karrierechancen oder der Bewerbung bei RAUCH? Bei dem Unternehmen hilft man gerne weiter und freut sich darauf, Bewerber kennenzulernen.