Ein blauer Batzen inmitten von orange-schimmernden Gegenständen. Inge Mentel ist elektrisiert. Das ist eindeutig eine Pistole. Jetzt bloß nichts anmerken lassen!

Während die Hand der Luftsicherheitsassistentin am Baden-Airport nach dem roten Knopf tastet, der das Gepäckband stoppt und still die Flughafenpolizei alarmiert, wagt sie einen kurzen Blick auf den Mann, dessen Handgepäck sie gerade auf dem Monitor durchleuchtet. „Ein ganz normaler Typ, nicht weiter auffällig“, erinnert sich sich.

In Inges Kopf überschlagen sich die Gedanken. Was macht so einer mit einer Pistole? Wieso hat er sie dabei? Ist sie geladen? Als das Gepäckband abrupt stoppt, schaut der Mann kurz auf und Inge Mentel direkt in die Augen. Die reagiert, wie sie es in ihrer Ausbildung gelernt hat. Cool und professionell. „Wir haben heute ein paar technische Probleme mit dem Band“, sagt sie freundlich und lächelt. „Die Techniker sind informiert. Tut mir leid, dass Sie warten müssen.“