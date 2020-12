Drei Jahre Haft für Ex-Pfadfinderleiter

Urteil gefallen im Baden-Badener Pfadfinderprozess

Nach vielen überraschenden Wendungen ist am Dienstag vor dem Landgericht in Baden-Baden der so genannte Pfadfinder-Prozess zu Ende gegangen. Für den angeklagten Ex-Leiter gab es eine dreijährige Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zur Vergewaltigung.