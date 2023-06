Mit 57 Jahren gestorben

CDU-Stadtrat Uwe Serr hinterlässt in Baden-Baden viele Spuren

Nach dem plötzlichen Tod von CDU-Stadtrat Uwe Serr dominiert in Baden-Baden Fassungslosigkeit. Der Musikpädagoge war am Samstag im Alter von 57 Jahren verstorben. Er hinterlässt in der Bäderstadt viele Spuren.