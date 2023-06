Veranstaltungen am langen Wochenende: Kultur unter der Sonne und im Schatten

Wer am Wochenende Musik und Theater erleben will, kann das drinnen und draußen tun. Kulturelle Veranstaltungen gibt es unter anderem in Bruchsal, Baden-Baden, Pforzheim und Ötigheim zu erleben

Der Sommer naht und ein Großteil der kulturellen Veranstaltungen in der Region hat sich nach draußen verlagert.

Neben viel Theater und Konzerten gibt es an der frischen Luft auch ein Ballett zu sehen.

Wir stellen die spannendsten Veranstaltungen des kommenden Wochenendes vor.

Schlossfestspiele Ettlingen zeigen zwei neue Stücke

Mit der Elektropopshow „Blackbird“ ging es los. Nun starten am – zumindest für manche Menschen – langen Wochenende gleich zwei neue Stücke bei den Ettlinger Schlossfestspielen im Hof des Schlosses Ettlingen: Am Donnerstag, 8. Juni, wird um 20.30 Uhr die Premiere von „Schwanensee“ gezeigt.

Ein besonderes Ereignis bei den Schlossfestspielen, die sich damit zum ersten Mal auf das Terrain des Tanztheaters begeben und in ihrer Interpretation die Geschichte von Schwanensee in Form eines Horrorthrillers erzählen. Auch an den anderen Wochenendtagen ist „Schwanensee“ um je 20.30 Uhr zu sehen.

Am Sonntag, 11. Juni, folgt ab 15 Uhr die Premiere des diesjährigen Kinderstücks „Momo“, nach dem Roman von Michael Ende.

Tickets unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

„Das Wirtshaus im Spessart“ setzt Startschuss in Ötigheim

Tausende Sitzplätze, jede Menge Mitwirkende und bisweilen auch Pferde auf der Bühne – die Volksschauspiele Ötigheim sparen nicht an Superlativen.

Am Sonntag, 11. Juni, gibt es bei Deutschlands größter Freilichtbühne, Oberer Tellplatzweg 3, eine Vorpremiere zu sehen. Sechs Tage vor der eigentlichen Premiere wird ab 14 Uhr eine Vorstellung der rasanten Räuberpistole „Das Wirtshaus im Spessart“ gezeigt.

In der Geschichte nach einer Novelle von Wilhelm Hauff geht es um ein Wirtshaus, das man besser nicht besucht, weil man dort in die Fänge von Räubern gerät. Bis sich eines Tages eine Comtesse samt Verlobten dahin verirrt und sich eine Geschichte voller Verwechslungen und Intrigen entspinnt.

Tickets unter www.volksschauspiele.de.

Festspielhaus Baden-Baden lädt zu drei Konzerten

Gleich drei hochkarätige Konzerte werden an diesem Wochenende im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, geboten: Am Freitag, 9. Juni, spielt dort das Mahler Chamber Orchestra unter Dirigent Andris Nelsons ab 20 Uhr Stücke von Mozart, Schönberg und Beethoven. Solistin ist Christiane Karg.

Am Samstag, 10. Juni, gibt es ab 18 Uhr sinfonischen Jazz in einem Klassikkonzert. Es spielt neben dem Pianisten Daniil Trifonov das Rotterdam Philharmonic Orchestra Tschaikowsky, Gershwin und Copland. Dirigent ist Lahav Shani. Am Sonntag, 11. Juni, gibt Cellist Mischa Maisky ein Konzert. Ab 17 Uhr intoniert er Stücke von Antonin Dvorák.

Karten unter www.festspielhaus.de.

Fahrradkonzert im Stadtgarten Pforzheim

Was ist denn bitte ein Fahrradkonzert? Ganz einfach: ein Konzert, zu dem man sein Fahrrad mitbringen kann. Oder eher: muss. Denn beim Fahrradkonzert am Sonntag, 11. Juni, im Stadtgarten Pforzheim gilt das Fahrrad als Eintrittskarte.

Zu sehen sind bei dem Konzert um 15 Uhr das Singer/Songwriter-Duo Kasita Knato und um 16.30 Uhr Manu Delago und seine Band. Letztere sind selbst mit dem Fahrrad da. Auf ihrer „From the Alps to the North Sea“-Tour fahren die Musiker aus Tirol von Insbruck über München, Frankfurt und Köln in die Fahrradstadt Amsterdam und geben dabei 20 Konzerte.

Mehr Infos gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Große Konzerte im Schlossgarten Bruchsal

Die Open-Air-Konzerte in Bruchsal sind dafür bekannt, viele Genres unter freiem Himmel zu vereinen – und glänzen oft mit großen Namen. So auch an diesem Wochenende. Am Samstag, 10. Juni, ist die Band Santiano auf ihrer großen Jubiläumstournee im Bruchsaler Schlossgarten zu Gast. Ab 20 Uhr gibt es die Hits der Band aus Schleswig-Holstein zu hören.

Am Sonntag, 11. Juni, steht ab 19.30 Uhr Michael Patrick Kelly auf der Bühne. Er stellt sein neues Album B.O.A.T.S vor. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das Konzert von Roland Kaiser am Freitag ist bereits ausverkauft.

Tickets für die anderen Konzerte unter www.provinztour.com.

„Gewalt/Freiheit – Tibet“ im Theater Baden-Baden

Es ist ein besonderes Stück, das am Freitag, 9. Juni, im Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, Premiere feiert. In „Pah-lak“ (tibetisch für „Vater“) geht es um das heutige Tibet und die Zukunft der Gewaltlosigkeit – und dabei vor allem um die Frage, ob diese in einer Welt, in der die meisten Revolutionen eine gewaltsame Wendung genommen haben, noch relevant ist.

Das Gastspiel mit dem Tibet Theatre wird in tibetischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Start der Premiere ist um 20 Uhr. 30 Minuten vor Beginn findet eine Einführung im Spiegelfoyer statt, zudem gibt es ein Nachgespräch. Das Stück ist bis zum 18. Juni fast täglich im Theater zu sehen.

Bereits am Donnerstag, 8. Juni, findet von 11 bis 18 Uhr im Theater und auf dem Goetheplatz ein Thementag zu Tibet mit Musik, Vorträgen, Filmvorführungen und Kinderprogramm statt.

Infos und Karten und www.theater-baden-baden.de.