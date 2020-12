Die Frage nach einem konkreten Standort für ein mögliches Groß-Klinikum blieb auch in der zweiten Online-Bürger-Information offen. Baden-Badens OB Margret Mergen wies den Vorwurf zurück, die Verantwortlichen hätten sich insgeheim bereits auf einen Standort verständigt. Priorität habe zunächst, eine optimale medizinische Versorgung für die Einwohner des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten. Erst im zweiten Schritt müssten die zuständigen Gremien dann die Standortfrage klären. Das Struktur-Gutachten lege nahe, dass dafür nur eine Fläche im Gebiet zwischen Baden-Baden und Rastatt in der Nähe zur B3 infrage komme.

Hartwig Rihm, ehrenamtlicher Stellvertreter von Landrat Toni Huber, betonte, der vorgesehene Standort müsse auch vom ländlichen Raum aus in einem akzeptablen Zeitraum erreichbar sein. Die beiden Gesellschafter müssten sich zu einer gemeinsamen Lösung durchringen, die am Ende zu einer verbesserten Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region führe.