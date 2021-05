Verdächtiger von Aufbruchserie in Baden-Baden überführt

Die Polizei in Baden-Baden hat einen 29 Jahre alten Verdächtigen festgenommen, der in mehr als 25 Fällen Einbrüche und Diebstähle begangen haben soll. Zehn der Taten gestand der Mann mittlerweile ein.

Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben einen Verdächtigen festgenommen, der seit Jahresbeginn mehrere Häuser aufgebrochen und Fahrräder gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen 29 Jahre alten Mann, der mittlerweile zehn von über 25 ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt hat.

Seit Januar haben sich in Baden-Baden und Sinzheim Aufbrüche an Imbisswägen, in Kellerräumen, aber auch an Münzautomaten gehäuft. Bis Anfang Mai zählte die Polizei insgesamt 26 Straftaten. Den dabei entstandene Diebstahlschaden schätzten die Beamten auf etwa 7.000 Euro. Hinzu kommen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Laut Pressemitteilung könnten weitere Fahrraddiebstähle aus dem besagten Zeitraum ebenso auf das Konto des Täters gehen.

Durchsuchung der Wohnung

Zwischenzeitig fand die Polizei bei ihren Ermittlungen in einem Gemeinschaftskeller eines Hauses im Stadtteil Oos sieben Fahrräder, konnte diese allerdings keiner Straftat zuordnen. Mittlerweile steht fest, dass vier dieser Zweiräder in Rastatt und Gernsbach gestohlen wurden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen am 22. April fanden die Ermittler neben verdächtigen Fahrradteilen und Aufbruchswerkzeug schließlich auch gestohlene Bettwäsche, die zweifelsfrei aus einem Kelleraufbruch stammte.

Bei der Vernehmung des Polizeipostens Baden-Baden-Oos gestand der Verdächtige die Taten teilweise und räumte zehn Einbrüche ein. Nebenbei steht der 29-Jährige im Verdacht, in der Nacht auf den 10. April in Ottersweier einen Verkaufsautomaten aufgebrochen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.