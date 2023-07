In Sachen Zentralklinikum gibt sich ein Teil der Baden-Badener noch nicht geschlagen. Der Verein „Für Baden-Baden“ will den eigenen Standort erhalten, „sei es als Stadt- oder Zentralklinik“. Dafür will er Unterschriften sammeln.

Spätestens seit der Präsentation eines Strukturgutachtens im Mai 2020 ist die Neustrukturierung des Klinikums Mittelbaden (KMB) eines der am heißesten diskutierten Themen in der Region. Obwohl die Rastatter am 7. Mai dieses Jahres per Bürgerentscheid für einen Zentralklinik-Neubau an dem im Standortgutachten erstplatzierten Standort „Am Münchfeldsee“ votiert haben, ist „der Standort noch nicht durch“ und die Diskussion noch nicht beendet.

Im Gegenteil: In Baden-Baden scheint sie jetzt erst richtig zu beginnen. Es formiert sich Widerstand. Nicht nur gegen den Standort der Zentralklinik in Rastatt, sondern auch gegen die politische Arbeit in Baden-Baden. „Mit der sind wir nämlich nicht zufrieden“, sagen Matthias Hirsch und Mike Brandau im Vorfeld einer Informationsveranstaltung im Gasthaus Löwenbräu.

„Für Baden-Baden“ will Bürger wieder für Politik begeistern

„Wir sind kein Verein gegen irgendwas – auch nicht gegen eine Zentralklinik. Unser Ziel ist es vielmehr, die Bürger wieder für Politik zu begeistern, weil wir meinen, dass im Gemeinderat über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.“

Eingeladen zum Infoabend hatte der erst am 23. März dieses Jahres gegründete Verein „Für Baden-Baden“, den Hotelier Hirsch und Gastronom Brandau als erster und stellvertretender Vorsitzender leiten.

Rund 100 Bürger, darunter auch etliche Kommunalpolitiker, erleben dort eine Versammlung, bei der zweieinhalb Stunden lang die Post abgeht. Da brennt sozusagen die urig-bajuwarische Hütte. Die Emotionen kochen hoch. Gegen Ende taucht dann sogar noch Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) in der Höhle des Löwen(bräu) auf.

Zentralklinikum: Verein will Unterschriften für Bürgerbegehren sammeln

Er bekommt zu hören, dass der Verein einen Bürgerentscheid zum Thema Zentralklinikum anstrebt und dafür Unterschriften sammeln möchte. Das Bürgerbegehren könnte „eventuell innerhalb der nächsten drei Monate“ über die Bühne gehen. Sicher ist das aber noch nicht.

„Wir haben uns mit dem Entscheid in Rastatt zwar erst mal abgefunden, aber die Kröte noch nicht geschluckt. Es gibt dort noch viele Hürden für eine Klinik“, verweist Brandau unter anderem auf die nicht so einfache Anbindung an die Querspange.

Man wolle, so sagt er, um den eigenen Klinikstandort kämpfen und das KMB als größten Arbeitgeber behalten, sei es als erweiterte Stadtklinik oder Zentralklinik. Beide Männer kritisieren das Standortgutachten, nennen es fehlerhaft, unvollständig, nicht objektiv.

„Es benachteiligt Baden-Baden, weist viele Ungereimtheiten auf und berücksichtigt den Umweltschutz nicht“, so Brandau. Es sei nicht zu begreifen, warum viele Gemeinderäte dem Gutachten einfach folgten, ohne mal selber nachzudenken.

Das Standortgutachten benachteiligt Baden-Baden. Mike Brandau

Gastronom und stellvertretender Vereinsvorsitzender

„Das sollte doch nur eine Entscheidungshilfe sein, das ist doch kein Handlungsbefehl.“ Anders als im Gutachten behauptet, gebe es in Balg keine Verkehrsprobleme. Der Bereich sei gut erschlossen. „Das lässt sich beweisen, aber kein Gemeinderat will das hören. Das hat uns geschockt.“

Als zweiten Knackpunkt führt der Löwenbräu-Wirt den Gesellschaftervertrag und die „ungerechte Verteilung der Kosten“ ins Feld.

Demnach hat der Gemeinderat zuerst eine Beteiligung der KMB-Gesellschafterin Baden-Baden von 25,1 statt bislang 40 Prozent beschlossen. „Jetzt kommt er nach Verhandlungen mit dem Landkreis Rastatt auf 29,5 Prozent.“

Das bedeute, dass die Kurstädter fast 30 Prozent der Kosten übernehmen sollen, „aber rein gar nichts mehr zu melden haben“. Dabei stehe noch nicht einmal fest, wie viel der Neubau überhaupt kosten wird.

Zuschauer befürchtet hohe Verschuldung Baden-Badens

Was mal mit „voraussichtlich 331 Millionen Euro“ veranschlagt war, werde voraussichtlich auf eine Milliarde Euro anwachsen, so Brandau. Die finanzielle Überbelastung der Stadt sei fatal. Da bleibe kein Geld mehr für andere Dinge übrig.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liege schon jetzt bei 4.000 Euro, in Rastatt hingegen bei nur 1.100 Euro. Ein Besucher meinte: „Das wird Baden-Baden nicht überleben. Am Ende sind wir hoch verschuldet und werden vielleicht noch dem Landkreis Rastatt einverleibt.“