„Bislang waren es 37 in Baden-Baden und mehr als 100 im Landkreis Rastatt“, sagt Tim Failing. Am Montag sind weitere vier Vereine aus der Kurstadt hinzugekommen, deren Vertreterinnen und Vertreter bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus die Urkunden in Empfang nehmen durften. Neu zertifiziert sind die Kolpingjugend Varnhalt, der Deutsch-Französische Carneval-Verein (DFCV), der Musikverein Neuweier und der Karate-Dojo Makoto Baden-Baden.