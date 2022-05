Verfolgung durch Zeugen führt zu Festnahme von Dieben in Baden-Baden

Ein mutiger Zeuge hat die Verfolgung von zwei Ladendieben in Baden-Baden aufgenommen. Bei ihrer Festnahme stellte die Polizei fest, dass einer der beiden mit einem Messer bewaffnet war.

Ein Zeuge hat am Dienstagabend in Baden-Baden zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 30 und 33 Jahren in Baden-Baden verfolgt. Das Einschreiten des Passanten führte zur Festnahme der beiden Verdächtigen, wie die Polizei mitteilte.

Die mutmaßlichen Täter entwendeten offenbar gegen 21 Uhr Lebensmittel an der Kühltheke eines Discounters in der Schwarzwaldstraße. Der Passant beobachtete sie und verfolgte sie auf ihrer Flucht. Hierbei ließen sie das Diebesgut fallen.

Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm die Männer schließlich fest. Bei der Durchsuchung wurde bei einem der Verdächtigen ein Messer gefunden. Die Männer erwartet ein Strafverfahren wegen bewaffneten Diebstahls.