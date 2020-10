Vergewaltigung bei Baden-Badener Pfadfindern: „Wir haben ihn immer Klein-Hitler genannt“

Draußen, vor den großen Fenstern des Gerichtssaals, ist ein Tag, der am Herzen eines Naturfreundes sehnsuchtsvoll zieht. Pfadfinder müsste man sein und durch die Wälder streifen. Das goldene Leuchten der Blätter an den Bäumen bewundern, und sich von den noch kräftigen Strahlen der Herbstsonne das Gesicht wärmen lassen.

Allerdings lässt das, was Staatsanwältin Weber in diesem Moment im Landgericht Baden-Baden vorträgt, jegliche Pfadfinder-Romantik in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Die Anklageschrift führt aus einem schönen Spätsommertag direkt in den dunklen Keller eines Pfadfinderheimes.

Hier soll der Angeklagte Dieter K. zwischen 1982 und 1987 ein paar Jungen seines Pfadfinderstammes – manche noch im Kindesalter - dazu genötigt haben, ein junges Mädchen zu vergewaltigen.