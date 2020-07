Verhandlungen mit Europ-Interessenten dauern an

Nach der Corona-Krise ist das Geschäft mit dem Tourismus in Baden-Baden wieder angelaufen. Doch ein Besuch in der weltberühmten Bäderstadt wird durch viele Baustellen getrübt. Auf der größten Baustelle, dem geplanten Luxushotel Europäischer Hof, herrscht weiterhin Ungewissheit über die Zukunft:

Eigentlich sollte das Luxushotel in diesem Jahr nach der Sanierung wieder an den Start gehen

Ein Teil der Trinkhalle ist eingerüstet. Mit Gerüst zeigt sich seit Monaten der Turm der Stiftskirche in der Altstadt. Die Fieserbrücke, Verbindungsstück für die Flaniermeile von der Altstadt ins neue Kurviertel, ist ebenfalls eine Baustelle. Auch gegenüber dem Kurhaus der weltberühmten Bäderstadt müssen sich Einheimische und Gäste mit einem gewaltigen Baugerüst abfinden. Vermutlich noch länger, denn nach wie vor ist kein neuer Geldgeber in Sicht, der die begonnenen Arbeiten am geplanten Luxushotel Europäischer Hof fortführt.

Im vergangenen September dachte nicht nur an der Oos noch niemand an Corona und die Folgen. Doch die Nachricht, dass dem Investor beim Ausbau des geplanten Luxushotels das Geld ausgegangen ist, trieb vielen, die in Baden-Baden vom Tr