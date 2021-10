Nach Gerichtsentscheidung

„Riesengroße Katastrophe“: Händler aus Baden-Baden reagieren auf die Absage des verkaufsoffenen Sonntags

Die Nachricht war ein Paukenschlag: Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Stadt den verkaufsoffenen Sonntag in Baden-Baden absagen muss. Was bedeutet das für Geschäftsleute und Restaurant-Betreiber?