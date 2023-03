Eine Woche vor Ostern dürfen die Geschäfte in Baden-Baden am Palmsonntag, 2. April, öffnen. Die beteiligten Händler dürfen beim ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr von 13 bis 18 Uhr ihr Sortiment anbieten.

Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Baden-Baden steht am 2. April an. Das teilt der stellvertretende Vorsitzende der Einzelhändler-Initiative Baden-Baden Innenstadt (BBI), Franz-Bernhard Wagener, mit.

Die Geschäfte dürfen am Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, von 13 bis 18 Uhr öffnen. Am Vorabend haben die Osterfestspiele Premiere.

Im Festspielhaus spielen die Berliner Philharmoniker am Samstag, 1. April, unter der Leitung von Kirill Petrenko in der Neuinszenierung von Lydia Steier die Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss. Weitere Aufführungen sind am 5. und 9. April.

Zu Osterfestspielen werden viele Gäste erwartet

„In der Stadt muss sich eine besondere Willkommenskultur bemerkbar machen. Wir wollen perfekte Gastgeber sein“, sagt Wagener. Zu den Festspielen werden viele Gäste aus dem In- und Ausland erwartet.

Die gesetzliche Regelung sieht bis zu drei verkaufsoffene Sonntag im Jahr vor. „Diese Sonntage sind für unsere Unternehmen wichtige Tage“, betont Wagener, größter Einzelhändler am Ort. Er verspricht für diesen Tag einige Programmpunkte.

Festspielhaus plant Überraschung

Unter anderem wird der Musikverein Lichtental aufspielen, ebenso weitere regionale Musikensembles.

Eine weitere Überraschung werde das Festspielhaus bereithalten, das seinen 25. Geburtstag feiert.

In den zu den Osterfestspielen üblichen und dekorativ bepflanzten Blumentaschen könne der aufmerksame Betrachter zwischen den Blumen kleine Präsente oder Gutscheine rund um die Osterfestspiele finden. „Der Sonntagsbesuch in Baden-Baden hat es in sich“, betont Wagener.

Weil zu den verkaufsoffenen Sonntagen in Baden-Baden der Andrang in der Regel groß ist, empfiehlt die Stadtpressestelle für die Anreise schon im Vorfeld öffentliche Verkehrsmittel.

Besucher sollten Park-and-ride-Angebote und die Busse der städtischen Verkehrsbetriebe rege nutzen, da erfahrungsgemäß die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt rasch belegt seien.