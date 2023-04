Manhattan an der Oos

Schlagzeilen: Mit Aussagen wie „Manhattan an der Oos“ ernten die Blumentaschen in der Baden-Badener City immer wieder neugierige Blicke. Die Texte und die entsprechenden Erklärungen lässt sich Dariusz Szymanski vom Festspielhaus einfallen. Der Mann, den Fans den „Klassik-Erklärer“ nennen, ist auch für die täglichen Einführungen während der Osterfestspiele in der Festivallounge im Kurhaus-Restaurant Hectors zuständig.

Wolkenkratzer im Weltkulturerbe? Sorgen sind unbegründet, heißt es auf der Rückseite der „Manhattan“-Blumentasche. Allerdings ist Interessantes zu lesen: „Die musikalischen Träume waren hier schon immer etwas hochfliegender als anderswo“, heißt es. Bereits in den 1920er Jahren gastierte die New Yorker Metropolitan Opera unter ihrem Chef Artur Bodanzky in Baden-Baden. Der heutige Met-Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin kommt bei den Sommerfestspielen vom 30. Juni bis 9. Juli nach Baden-Baden. Mit Berlioz, Brahms und Wagner.

Blumen in der Tüte: Insgesamt 84 solcher Behältnisse sind nach Plänen des Fachgebiets Park und Garten der Stadtverwaltung zu den Osterfestspielen aufgestellt worden – abgestimmt auf die Farben der Richard-Strauss-Oper „Die Frau ohne Schatten“. Die Taschen sind mit 2.300 Pflanzen bestückt: Goldlack, Ranunkeln, Bellis, Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen und Hornveilchen. kam