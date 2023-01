Verkehrsunfall verursacht 11.000 Euro Schaden in Baden-Baden-Oos

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstag gegen 12.45 Uhr in Baden-Baden-Oos auf Höhe eines Autohauses an der L67. An der Einmündung der Wilhelm-Drapp-Straße rammte eine 59-Jährige das Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigten 44-Jährigen, der nach links abbiegen wollte. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 11.000 Euro.