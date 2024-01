Vom verlassenen Auto an der Marienkapelle an der Landstraße zwischen Baden-Baden und Gaggenau gibt es keine Spur mehr. Der Wagen mit „OB“-Kennzeichen ist offensichtlich abgeholt worden.

Plötzlich war es da: Auf dem Waldparkplatz an der Marienkapelle an der Landstraße zwischen Baden-Baden und Gaggenau-Selbach parkte über Wochen ein Auto. Jetzt ist der weiße Kastenwagen mit „OB“-Kennzeichen plötzlich weg. Was ist passiert?

Das Fahrzeug eines französischen Herstellers ist so still und leise verschwunden, wie es gekommen war. Am Parkplatz an der Landstraße 79a war der Wagen mit dem Kennzeichen „OB“ für Oberhausen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen allerdings vielen Menschen aufgefallen. Das Auto wurde über einen längeren Zeitraum keinen Millimeter bewegt.

Besorgte Zeitgenossen hatten ihre Beobachtung auch der Polizei gemeldet. Sie vermuteten unter anderem, dass das Auto möglicherweise gestohlen sein könnte. Andere sorgten sich um die Fahrerin oder den Fahrer. Ist ihr oder ihm etwas passiert?

Ein Fall für die Polizei ist die pure Anwesenheit des Autos nicht geworden. Auch das plötzliche Verschwinden des weißen Citroën hat daran nichts geändert. Dennoch hatten die Ordnungshüter den Wagen im Blick.

Nachrichten via Whatsapp Sie möchten schnell und unkompliziert über das Wichtigste in der Region und vom KSC informiert werden? Dann sind unsere kostenlosen BNN-WhatsApp-Kanäle genau das Richtige für Sie. Hier geht es direkt zum Nachrichten-Kanal der BNN, hier geht es zum KSC-Kanal der BNN.

Allerdings lag im Kontext des Kastenwagens nichts vor, was ein Einschreiten der Polizei notwendig gemacht hätte. Der Wagen war nicht als gestohlen gemeldet. Er war auch nicht verbotswidrig abgestellt worden. Zudem konnte kein Zusammenhang zu einer Straftat entdeckt werden.

Wagen zwischen Baden-Baden und Gaggenau ist in Oberhausen zugelassen

Eine Panne oder ein technischer Defekt schien ebenfalls ausgeschlossen. Das in Nordrhein-Westfalen zugelassene Fahrzeug machte den Eindruck, fahrbereit zu sein. Der TÜV war auch nicht abgelaufen.

Über das Kennzeichen war der Halter für die Polizei problemlos zu ermitteln. Der hatte zugesichert, den Kastenwagen abzuholen, berichtet ein Sprecher des auch für Baden-Baden zuständigen Polizeipräsidiums Offenburg. Inzwischen ist das geschehen.

Die Polizei hat das nicht überprüft. Aus gutem Grund: „Für uns bestand kein Anlass, das zu prüfen“, sagt Wolfgang Kramer von der Pressestelle der Polizei.

Verlassenes Auto beflügelte Fantasie vieler Zeitgenossen

Der Fall des verlassenen Wagens hatte die Fantasie vieler Menschen beflügelt. Tatsächlich war der Grund für den Verbleib des Citroën mit „OB“-Kennzeichen ein eher banaler. Der Halter hatte seinen Wagen laut Polizei verliehen.

Die Rückgabe muss dann nicht so verlaufen sein, wie es geplant war. Mit einiger Verzögerung scheint es jetzt aber doch noch mit dem Abholen des Autos geklappt zu haben.

Das Abstellen eines Fahrzeuges oder eines Anhängers ohne gültiges amtliches Kennzeichen auf öffentlichen Verkehrsflächen stellt in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit dar. Dem Besitzer droht dann ein Bußgeld.

Im Fall des weißen Kastenwagens drohen dem Halter diesbezüglich keine Konsequenzen. Wenn Autos manchmal monatelang irgendwo stehen, sind das zumeist abgemeldete Fahrzeuge.

Wenn sie von der Polizei entdeckt werden, machen die Beamten eine Meldung an die zuständige Behörde. Das ist in Baden-Baden die Stadtverwaltung. Dem Besitzer droht dann ein Bußgeld.

Im Fall des weißen Kastenwagens muss der Halter derartige Konsequenzen nicht fürchten. An seinem Wagen und an dem gewählten Parkplatz hatte es nichts zu beanstanden gegeben.