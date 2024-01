Eine gut gesicherte Wohnungstür konnte am letzten Mittwoch in Baden-Baden einen Einbruch verhindern. Der Täter hinterließ lediglich einen Sachschaden.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch versucht, in eine Wohnung in Baden-Baden-Haueneberstein einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Wohnhaus in der Goethestraße betroffen. Der Täter versuchte zwischen 8.30 Uhr und 12.15 Uhr in das Wohnungsinnere zu gelangen.

Täter hinterlässt Sachschaden

Die gut verriegelte und gesicherte Wohnungstür konnte dem Einbruchsversuch allerdings standhalten. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro.