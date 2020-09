Verschärfte Corona-Kontrollen: Baden-Badener gehen zu locker mit den Regeln um

Barbara Weishaar, Hotelmanagerin des Roomers, öffnet die hölzerne Eingangstür zur Lobby. Bereits ein Blick in die große Empfangshalle beweist: Das Hotel macht keine halben Sachen und nimmt die Corona-Verordnungen ernst. Links checkt ein Gast ein. An einem großen runden Tisch gibt er der Hotelangestellten seine Kontaktdaten weiter. Eine breite Plexiglasscheibe trennt ihn von der Mitarbeiterin. Nebenan desinfiziert eine Mitarbeiterin den Tisch und bereitet ihn für den nächsten Check-In vor. Die Hotelmanagerin öffnet die Tür zum Aufzug.

Oben angekommen erklärt Weishaar: „Jeder, der die Rooftop-Bar besuchen möchte, muss vorher reservieren.“ Die Türen öffnen sich. Zwei Gäste kommen der Hotelmanagerin entgegen – die Fahrt mit dem Aufzug sei auf zwei Personen begrenzt, erklärt sie. Auch die Sitzplätze in der Bar sind limitiert. Wenn es keine freien Tische mehr gebe, werden Gäste am Empfangstresen schon einmal abgewimmelt. „Das gefällt nicht jedem, kann aber nicht vermieden werden“, erklärt Weishaar und kehrt zurück ins Erdgeschoss.

Vorbei an einer grauen Wand, an der sich eine Kuckucksuhr an der nächsten reiht, befindet sich der Speisesaal. In den Morgenstunden entstehe durchaus der eine oder andere Stau vor dem Wartetresen, räumt die Hotelmanagerin ein. Da die Lobby jedoch groß genug sei, könne der Mindestabstand zu jeder Zeit eingehalten werden. Die Hotelgäste werden, wie auch in der Rooftop-Bar, an ihren Platz begleitet. Von groben Verstößen berichtet die Hotelmanagerin nicht: „Die Hotelgäste sind insgesamt sehr verständnisvoll.“

Im Roomers scheint das Hygienekonzept aufzugehen. Aber offenbar hat noch nicht jeder begriffen, dass die Pandemie immer noch andauert, wie ein Blick in die Fußgängerzone zeigt. Dort halten viele Passanten den Mindestabstand nicht ein. Petra Kurpisz, Leiterin des städtischen Fachgebiets Öffentliche Ordnung, sieht das mit Sorge.

Sie weist darauf hin, dass besonders in der Hochphase der Corona-Pandemie viele Menschen die Obergrenze bei Treffen nicht eingehalten hätten. Seit der Lockerung der Verordnungen habe es vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln einzelne Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben, erklärt sie. Wer ohne Maske im Bus erwischt wird, müsse mit einer Geldstrafe von 100 Euro rechnen.

Leiterin des Ordnungsamts erkennt einen Trend

Die Chefin des Ordnungsamts erkennt einen gefährlichen Trend und berichtet von vielen Bürgern, die die Verordnungen zu locker nähmen: „Ich weiß nicht, in welche Richtung sich das noch entwickelt.“ Der Gemeindevollzugsdienst verschärfe künftig die Kontrollen: „Das oberste Ziel ist die Eindämmung des Virus“, erklärt Kurpisz.

Kontaktformular und Speisekarte auf dem Smartphone

Ein paar Gehminuten entfernt vom Getümmel in der Fußgängerzone deckt Jaques Kreicher, Betriebsleiter des Restaurants Rizzi, einen Tisch ein. Verschärfte Kontrollen müssen ihm und seinem Team keine Bauchschmerzen bereiten. Das Restaurant am Augustaplatz hat ein ausgeklügeltes Hygienekonzept entwickelt. Das Kontakt-Formular, das die Gäste vor dem Essen ausfüllen müssen, und die Speisekarte gibt es digital. Per QR-Code-Scan werden den Gästen die Dokumente auf dem Smartphone serviert. Verstöße habe es im Rizzi bisher noch nicht gegeben, erklärt Kreicher.

„Die Gäste nehmen die Auflagen kommentarlos hin“, betont Hans Schindler. Dem Vorsitzenden des Baden-Badener Hotel- und Gaststättenverbands sowie Inhaber des Gasthauses Auerhahn sind keine Corona-Verstöße bekannt. Im Gegenteil: Die Restaurantbesucher seien eher übervorsichtig. Die Gastronomie erhole sich allmählich, bekräftigt der Vorsitzende. Die Hotelbranche jedoch hinke noch hinterher. Die ausbleibenden Kongresse und Events hielten die Hotels weiter in Atem: „Daran haben wir eine Weile zu knabbern“, erklärt der Schindler.