Bild aus dem Stück „Kunst“

Versteigerung am Theater Baden-Baden: 50 Riesen für den echten Antrios?

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Am Theater Baden-Baden wird am Silvesterabend das Bild eines fiktiven Malers meistbietend versteigert. Der Erlös ist für einen guten Zweck. Was hat es mit dem Bild auf sich?