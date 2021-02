Hinweise der Polizei

Versuchter Betrug mit Gewinnversprechen scheitert in Baden-Baden

In Oberbeuern im Kreis Baden-Baden ist ein Telefonbetrüger am Mittwochmorgen an der Aufmerksamkeit seines Opfers gescheitert. Der Mann beendete das Gespräch, ohne auf die Forderungen des Anrufers einzugehen. In diesem Rahmen informiert die Polizei über das richtige Verhalten, bei unklaren Anrufen.