Versuchter Raub: Zehn Lkw-Planen in Baden-Baden aufgeschnitten

Zehn Lkw-Planen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Baden-Baden demoliert. Die Polizei geht von einem versuchten Diebstahl aus.

Unbekannte haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an mehreren Lkws an der Tank- und Rastanlage in Baden-Baden zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwischen 21 und 4 Uhr an insgesamt zehn Aufliegern die Planen aufgeschnitten.

Die Beamten gehen davon aus, dass die U beabsichtigten, den Inhalt der Anhänger zu stehlen. Die Lkw-Fahrer schliefen derweil im Führerhaus.

Diebe gingen wahrscheinlich leer aus

Nach derzeitigen Informationen misslang den Unbekannten allerdings der Raub. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizei Bühl ermittelt jetzt. Zeugen, die Hinweise zu den vermeintlichen Dieben oder der Tat geben können, werden gebeten, die Beamten zu kontaktieren.

Zeugen gesucht (0 72 23) 8 08 47 0