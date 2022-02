Kritik an OB Mergen

Verzögerung durch OB-Wahl und Falschaussagen? Streit um Baden-Badener Haushalt 2022/23 dauert an

Das Ringen um den Haushalt 2022/23 geht in Baden-Baden weiter. CDU, SPD und Grüne üben Kritik an Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Und auch unbesetzte Stellen im Rathaus rücken immer weiter in den Fokus.