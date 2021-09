Viele Gäste wollen nach dem Brand im Badischen Hof weiter in Baden-Baden bleiben

Nach dem Großbrand im Dachstuhl in der Nacht zum Donnerstag hat das Team des Baden-Badener Hotels Badischer Hof seine Rezeption kurzerhand ins Freie verlegt. Unter dem Dach der Einfahrt steht ein kleines Tischchen, davor eine Schlange mit Menschen, die um Rat fragen, wie es für sie weitergeht. Nach dem Feueralarm kurz nach 3 Uhr am Donnerstagmorgen mussten alle Gäste das Hotel verlassen. Nach einigen Stunden, die sie in Bussen verbracht hatten, kamen sie in anderen Hotels unter.

Bei der Flucht aus dem Hotel mussten die Menschen all ihre persönlichen Sachen in den Zimmern zurücklassen. Manche hatten nichts dabei außer einem Bademantel, den sie sich übergezogen hatten, nachdem der Alarm oder die Polizei sie aus dem Schlaf geschreckt hatten.

Habseligkeiten liegen in großen Plastiksäcken