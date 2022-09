Vier Verletzte und 20.000 Euro Schaden: Fahrer ignoriert mit zwei Promille rote Ampel in Baden-Baden

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Baden-Baden eine Kollision verursacht. Der Mann ist stark alkoholisiert gewesen.

Betrunken am Steuer

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am späten Donnerstagabend in Baden-Baden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 32-Jähriger gegen 21 Uhr auf der Lange Straße von Baden-Oos kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er daraufhin eine rote Ampel überfuhr, kam es zu einer Kollision.

Er stieß mit einem Autofahrer zusammen, welcher gerade ein Parkhaus in Richtung Baden-Oos verlassen wollte. Durch den Zusammenprall wurden zwei Insassen und zwei Fußgänger leicht verletzt.

Wie sich später herausstellte, war der 32-Jährige mit etwa zwei Promille alkoholisiert. Er muss daraufhin zu einer Blutentnahme. Die Autos waren nicht mehr verkehrstauglich und mussten abgeschleppt werden.