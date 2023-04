Der Ortsteil Lichtental soll saniert werden. Dass dafür Bedarf besteht, haben die beauftragten Planungsbüros bereits bei einer Analyse im Mai 2020 festgestellt. Jetzt nehmen die Pläne Form an. Vertreter der Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung (GSE) Baden-Baden haben den Bürgerinnen und Bürger bei einer Infoveranstaltung erklärt, was für das Lichtentaler Quartier geplant ist.

Stadtplaner Knut Maier stellte das Konzept vor. Als Sanierungsgebiet haben die Planer einen etwa zehn Hektar großen Bereich definiert. Dieser reicht vom Klosterplatz bis zu den Stadtwerken in Oberbeuern und vom Brahmsplatz aus die ersten etwa 100 bis 200 Meter der Geroldsauerstraße.

Ortsbild von Baden-Badener Stadtteil soll erhalten bleiben

Dort sollen verschiedene Ziele umgesetzt werden. Gebäude sollen vollständig oder teilweise modernisiert werden, das Ortsbild erhalten und das UNESCO-Welterbe gewürdigt werden und ein vielfältiges Angebot an Geschäften und Läden gefördert werden. Nachhaltige Mobilitätsformen wie Fahrradfahren sollen unterstützt und öffentliche wie private Freiflächen sollen aufgewertet werden, indem mehr Innenhöfe und Gärten geschaffen werden.

Was den Verkehr betrifft, soll die Hauptstraße mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde verkehrsberuhigt und für Radfahrer sicherer werden. Das entspricht dem strategischen Entwicklungskonzept der Stadt bis 2030. Der Bereich zwischen Brahmsplatz und Gustav-Stroh-Straße soll für Fußgänger attraktiver werden. Die bis zu sieben Meter breite Hauptstraße am Kloster soll auf 4,50 bis 5,50 Meter verengt und mit Bäumen bepflanzt werden.

Platz vor dem Alten Rathaus soll verkehrsberuhigt werden

Eine „signifikante Aufwertung“ soll auch der Platz vor dem Alten Rathaus erhalten. Auch er soll verkehrsberuhigt werden und die Bushaltestelle barrierefrei gestaltet werden. Dem Bereich um den Clara-Schumann-Platz könnte - sofern die beteiligten Akteure alle zustimmen - eine entscheidende Bedeutung zukommen. „Der Durchgangsverkehr soll hier über einen Kreisel geführt werden und auf der Maximilianstraße bleiben“ erklärte Maier.

Und der Ingenieur Stefan Wammetsberger ergänzte: „Hier sind in 24 Stunden bis zu 1.000 Fahrzeuge unterwegs und die Bereiche Beuerner- und Geroldsauerstraße müssen wir gemäß dem Stadtentwicklungskonzept aufwerten“, so der Planer.

Land Baden-Württemberg fördert Sanierung in Lichtental

Die Sanierung wird vom Land Baden-Württemberg mit bisher eineinhalb Millionen Euro gefördert. Dazu kommen Finanzhilfen von weiteren 900.000 Euro. Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) sagt: „Es ist eine große Chance zur Gestaltung des Quartierbereichs.“

Ein Teilnehmer gab mit Blick auf das zu erwartende hohe Verkehrsaufkommen in der anschließenden Fragerunde zu bedenken: „Die Maximilianstraße ist die wohl am meisten bewohnte Straße in Lichtental“. Alexander Wieland, der Geschäftsführer des Sanierungsträgers GSE, ergänzte: „Die Busse sollen weiter über die Hauptstraße fahren, allerdings mit so wenig motorisiertem Verkehr wie möglich“.