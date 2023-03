Unter dem Motto „grenzenlos!“ laden mehr als 120 Bibliotheken in Baden-Württemberg große und kleine Leseratten erstmals zur Nacht der Bibliotheken ein. Mit dabei ist auch die Stadtbibliothek Baden-Baden. Ilka Hamer und ihre Kollegen sind mit Feuereifer dabei, ein literarisches Highlight vorzubereiten, das Seinesgleichen sucht. Wenn die Stadtbibliothek am 17. März zu ihrer ersten Nacht der Bibliotheken einlädt, will sie von 18 bis etwa 23 Uhr die Lust an Geschichten, an Kultur, aber auch am Spielen wecken. Der Eintritt ist frei.

Experimentieren mit vielen bunten Legosteinen

An dem Abend gibt es zusätzlich zum Ausleihen, Stöbern und Lesecafé weitere Angebote. „Denn unser schönes Haus hat eine ganze Menge zu bieten, von dem längst nicht alles sofort ins Auge fallen mag“, wird Leiterin Sigrid Münch in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Wir haben uns alle eine Menge Gedanken gemacht, sie gesammelt und daraus unser ganz individuelles Programm entwickelt. Sigrid Münch, Leiterin Stadtbibliothek Baden-Baden

So dürfen an diesem Abend nicht wie sonst nur Schüler, sondern auch andere mit den vielen bunten Lego-Steinen inklusive ihrer technischen Finessen experimentieren. Damit die Sache so richtig in Fahrt kommt, werden ungewöhnliche Wettkämpfe ausgetragen, darunter „Musikinstrumente versus Streamen“. „Wir haben uns alle eine Menge Gedanken gemacht, sie gesammelt und daraus unser ganz individuelles Programm entwickelt“, macht Sigrid Münch neugierig.

Zum Beispiel auf ein Quiz, bei dem es um „süßes Allgemeinwissen“ geht. Später am Abend dreht sich mit Raben, Katzen und mehr alles um Edgar Allan Poe. Auch an die Stärkung der Besucherinnen und Besucher hat die Bibliotheksgesellschaft gedacht.

Bibliothek Baden-Baden als Ort für Menschen aller Kulturen und Interessen

Die in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindende Nacht der Bibliotheken geht auf eine Initiative des nordrhein-westfälischen Bibliothekenverbandes zurück. Sie fand so großen Anklang, dass mittlerweile Schleswig-Holstein, das Saarland, Dänemark sowie Südtirol mit dabei sind und neuerdings auch Baden-Württemberg.

Alle zwei Jahre findet die Großveranstaltung statt. Sie steht unter der Schirmherrschaft der mehrfach ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie. „Ohne Bibliotheken wäre ich heute nicht die, die ich bin. Ihre unzähligen Bücher haben mir den Blick auf die Welt und in mein Inneres geöffnet und mich zum Nachdenken gebracht“, erklärt die Hamburgerin ihr Engagement.

Das gemeinsame Aktionsmotto „grenzenlos!“ schließt alle Nationen, Gesellschaftsschichten und Altersgruppen ein. Es steht für Bibliotheken als offene, barrierearme Orte, an denen Menschen aller Kulturen und Interessen, unabhängig von Gehalt und Bildung, willkommen sind.