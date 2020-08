Von der Blüte bis ins Glas: So wird in Baden-Baden Honig gemacht

Neuer Wildbienenpfad am Leisberg

Ein Fall für die Spezialbohrmaschine: 13 Kilo Honig stehen im Eimer vor Ulrike Klarschka. Rechtzeitig bevor sich Kristalle ausbilden, schaufelt das Gerät die goldgelbe Flüssigkeit von oben nach unten und von unten nach oben. Sieben Tage später bringt die Hobby-Imkerin erneut Bewegung in die zähe Masse.

Eine Woche später wieder und schließlich noch ein viertes Mal. Das Ergebnis der Mühe: cremig gerührter Honig. „Es steckt viel Aufwand darin, aber der Honig ist eine wahre Delikatesse”, sagt sie.

Imkerei liegt in der Familie

Fünf ihrer Bienenvölker stehen im Obstgut Leisberg in Baden-Baden, vier weitere hat Klarschka in Rastatt-Plittersdorf und zwei im Schlosspark Favorite. Vor sieben Jahren „erbte” sie das Hobby von ihrem Onkel aus Heilbronn. „Er war schon immer am Imkern. Mit 87 Jahren hat er aufgehört und ich bin langsam hineingewachsen.”