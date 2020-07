"Tour de Mariage": von Karlsruhe nach Baden-Baden

Paar ist fahrradbegeistert

Nach genau 47,58 Kilometern kamen sie kurz nach elf Uhr am Augustaplatz an. Dort war für die „Tour de Mariage“ eine Zieleinfahrt eingerichtet worden, (fast) wie bei der „Tour de France“. In den Radklamotten, aber ohne Helm, ging es ins Standesamt. Ganz von ungefähr kam die umweltfreundliche Hochzeitsvariante nicht: Das Brautpaar ist fahrradbegeistert, wie es im BNN-Gespräch anklingen lässt.

Weil der Bräutigam als gebürtiger Baden-Badener unbedingt sein Ja-Wort in der Bäderstadt geben und die Braut mit dem Rad zum Standesamt fahren wollte, einigten sich die beiden auf den „Ride to Baden-Baden“. Schon unterwegs wurde die Gruppe immer wieder von Auto-- und Brummilenkern mit einem Hupen begrüßt und angefeuert. „Es hat viel Spaß gemacht“, erzählt die Braut. Das wird wohl ein Tag mit dem Prädikat „unvergesslich“.

Nach dem Ja-Wort gab es "Gelbe Trikots"

Nach dem Termin im Standesamt erwartete das Paar noch eine Überraschung: ein gelber Teppich und Gelbe (Sieger)Trikots – wie bei der „Tour“. Danach ging es zum Picknick in die Allee – und später mit dem Rad wieder nach Karlsruher inklusive der Blechdosen, die an einer Schnur befestigt hinter dem Rad hergezogen wurden und schepperten. Eine freie Trauung in Weiß soll noch folgen – auf der Pferderennbahn in Iffezheim.