Behandlungspraktiken an Skelett gezeigt

Vorwurf sexueller Missbrauch gegen Arzt in Baden-Baden: Zeuginnen beschreiben ähnliche Situationen

Ein Mediziner, der in Baden-Baden praktiziert, soll während Behandlungen Patientinnen unsittlich berührt haben. Doch was ist am Vorwurf dran? Manche Zeuginnen berichten ähnliche Situationen, eine andere hat einen Blackout.