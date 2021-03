Wahid Tajik ist aus Afghanistan nach Deutschland geflohen: So lebt er heute in Baden-Baden

Der 20-jährige Wahid Tajik ist 2016 zusammen mit seinem älteren Bruder nach Deutschland geflüchtet. Seit vergangenem Herbst macht er eine Ausbildung in der Kies- und Betonwerk AG. Wahid wird dort Bürokaufmann.

Deutsch hat er in Afghanistan nicht gelernt. Auch Englisch sei dort in der Schule kein großes Thema, erzählt der 20-jährige Wahid Tajik, der 2016 zusammen mit seinem älteren Bruder in die Bundesrepublik flüchtete.

„Die Sprache ist natürlich eine Herausforderung,“ gibt er zu. „Vor allem Badisch verstehe ich gar nicht.“ Doch dieses kleine Manko macht er mit einer großen Leidenschaft für Mathematik wieder wett.

Und das beweist der junge Mann, der seit März 2017 ohne familiären Anhang in Baden-Baden lebt, jetzt bei seiner Arbeit. Hierher hat ihn das Jugendamt nach seiner Ankunft in Heidelberg transferiert, während sein Bruder mit Frau und Kindern nach Geislingen kam. Viel Gelegenheit, seine Angehörigen zu sehen hat er nicht. Insbesondere nicht, seit er die Ausbildung begonnen hat.