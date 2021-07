Tritt Margret Mergen erneut an? Schicken die Grünen Bürgermeister Roland Kaiser ins Rennen? Im nächsten Jahr ist Oberbürgermeister-Wahl in Baden-Baden.

Gibt es im nächsten Jahr einen Wechsel auf dem Chefsessel im Rathaus in Baden-Baden? Noch hat das Bewerber-Karussell nicht richtig an Fahrt aufgenommen. Doch im Hintergrund wird bereits an Strippen gezogen. Auch in der nächsten Gemeinderatssitzung an diesem Montag ist der Urnengang ein Thema.

Die Stadtverwaltung schlägt in Abstimmung mit dem Ältestenrat des Gemeinderats vor, den Wahltermin auf Sonntag, 13. März 2022, zu legen. Eine möglicherweise erforderlicher zweiter Wahlgang wäre am 27. März.

Die öffentliche Vorstellung der Bewerber soll am Montag, 7. März, unter Kronleuchtern stattfinden - im Bénazetsaal des Kurhauses. Der Weinbrenner-Bau wird derzeit noch als Impfzentrum genutzt. Voraussetzung für die Realisierung dieses Terminplan ist, dass der Gemeinderat dem Vorschlag in der Sitzung am Montag zustimmt. Das ist zu erwarten.