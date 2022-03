„Geschmacklosigkeit“

Eltern kritisieren Aktion: Baden-Badener OB-Kandidat Dietmar Späth verteilt Donuts vor Schule

OB-Kandidat Dietmar Späth will junge Wähler begeistern und verteilt vor der Vincentischule in Baden-Baden Donuts an Schüler. Das sorgt für Ärger: Eltern kritisieren die Aktion als geschmacklos und gefährlich.