Baden-Badens Oberbürgermeister Walter Carlein bleibt in Erinnerung

In Waldbronn erblickte Walter Carlein 1922 das Licht der Welt. Ein Kind der Kriegsgeneration. So kam er nach dem Abitur 1940 sofort an die Front, wurde Flugzeugführer einer Fernaufklärerstaffel und schließlich Staffelkapitän.

Als sich die Umstände in der Heimat wieder leidlich zu normalisieren begannen, schrieb er sich 1946 an der Uni Erlangen ein, legte zweieinhalb Jahre später die Diplomprüfung für Volkswirte und 1952 die erste juristische Staatsprüfung ab. Noch im gleichen Jahr promovierte er.

„Der Finanzausgleich zwischen Bund. Länder und Gemeinden“ war damals bezeichnenderweise Thema seiner Dissertation. Parallel dazu stand er – bis zur zweiten juristischen Staatsprüfung – im Dienste des Justizministeriums Baden-Württemberg. Doch dann kam Baden-Baden, eine Stadt, die ihn den Rest seines Lebens fesseln sollte.