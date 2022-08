Wie gut, dass droben auf dem Eckberg in Lichtental die Aussicht in den Baden-Badener Stadtwald hervorragend ist. Ein Wanderer, der in der Nähe der Eckhöfe unterwegs war, stellte kurz vor 14 Uhr eine Rauchsäule am Berg gegenüber fest.

Im Bereich Seelach, Bußackerhütte brannte es. Laut Feuerwehr gab es zwei Brandherde im Gewann Laubengrund. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hätten bereits die Flammen gewütet, teilt die Feuerwehr mit.

Zum Glück brannte zu diesem Zeitpunkt aber nur eine Fläche von schätzungsweise 90 Quadratmetern. Den Einsatzkräften sei es schnell gelungen, eine weitere Ausdehnung zu verhindern.

Die Feuerstellen seien abgelöscht und nachhaltig auf Brandnester abgesucht worden. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.

Im Einsatz waren außer der Berufsfeuerwehr die Einsatzabteilungen der Feuerwehr von Lichtental, Neuweier, Ebersteinburg, Freischicht; sowie der Forst und die Polizei.

Brandursache könnte durch Menschen verursacht worden sein

Der Baden-Badener Forstamtsleiter Thomas Hauck äußerte sich am Donnerstag erleichtert darüber, dass der Brand schnell entdeckt wurde. „Wir haben Glück gehabt“, meinte er auf Nachfrage dieser Zeitung. Er geht davon aus, dass das Feuer menschliche Ursache hatte. „Eine Selbstentzündung ist trotz der großen Hitze eigentlich unmöglich“, meinte er.

Blitzschlag sei als Ursache ausgeschlossen. Und auch eine Entzündung der Flammen durch herumliegendes Glas sei sehr unwahrscheinlich. „Da müssten dann schon viele Zufälle zusammenkommen“, so Hauck weiter. Vor allem gilt das, wenn es, wie die Feuerwehr mitteilte, zwei Brandherde gab.

Zu Blitzschlägen könnte es indes am Freitag kommen, wenn die Wetterkundler recht haben. Hauck rechnet aber nicht mit einer nennenswerten Menge an Niederschlägen. „Die Waldbrandgefahr wird weiterhin sehr hoch bleiben“, meinte er.