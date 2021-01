I hätt do mol e Frog

Wann kehrt der beim Christkindelsmarkt im Januar 2018 beschädigte und danach entfernte historische Kandelaber wieder vor das Kurhaus Baden-Baden zurück? Diese Frage treibt Claus Buschmann um.

Die mit Gas betriebenen markanten Leuchter seien ein sehr beliebtes Foto-Objekt. Sie dienten in vielen Ortsbeschreibungen als Sinnbild für den weltberühmten Kurort. Das Anzünden der Kandelaber von Hand gelte für viele Touristen als einer der Höhepunkt, den die Bäderstadt zu bieten habe.

Buschmann erinnert daran, dass ein Gabelstapler beim Abbau der Hütten des damaligen Christkindelsmarkts einen der sechs Kandelaber gerammt habe. Der Steinsockel sei umgelegt und die Laternen völlig zerstört gewesen.

Nach einigen Tagen habe die Bäder- und Kurverwaltung (BKV) an der Stelle des kaputten Kandelabers eine passende Steinplatte eingesetzt, der Kurhaus-Leuchter sei bis heute verschwunden.

Offener Brief an Oberbürgermeisterin Mergen

Leser Claus Buschmann berichtet unserer Redaktion weiter, er habe vor Beginn des folgenden Christkindelsmarkts im November 2018 in einem Offenen Brief an Oberbürgermeisterin Mergen darauf hingewiesen, beim Aufbau der weihnachtlichen Hütten die noch vorhandenen Kandelaber zu schützen. Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, habe ihm damals versichert, den Kandelaber „selbstverständlich originalgetreu“ ersetzen zu lassen.

Buschmann ist es nicht begreiflich, dass es bis zum Jahr 2021 dauern solle, den Kandelaber zu erneuern. Zudem wundert er sich über die Kosten in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags.

„Nun sind seit der Zerstörung des sechsten Kandelabers genau drei Jahre vergangen. Abgesehen von dieser fast rekordverdächtigen langen Zeit ist nicht zu ersehen, dass sich etwas tut“, moniert der Leser. Für die Produktion eines Kandelabers sei dies ein erstaunlich langer Zeitraum.

Nach Buschmanns Ansicht ist es nicht erforderlich, den Leuchter zu rekonstruieren, da die fünf anderen Kandelaber als exakt gleiche Vorbilder vorhanden seien. „Von einer Stadt, die sich um den Titel Unesco-Welterbe bewirbt, sollte man erwarten, dass sie mehr für die Erhaltung ihrer historischen Substanz tut und die Kurhaus-Kandelaber nicht scheibchenweise abwickelt“, macht er seinem Ärger Luft.

Die Fertigstellung verzögert sich immer wieder

Die Bäder- und Kurverwaltung (BKV) müsse sich ständig rechtfertigen und immer wieder Fragen beantworten, warum der Ersatz so lange dauere, räumt Steffen Ratzel ein. „Ich sage es ganz klar: Wir sind in diesem Fall nur die Geschädigten“, betont der BKV-Geschäftsführer. Schließlich habe ein Gabelstapler-Fahrer eines externen Unternehmens die Laterne über den Haufen gefahren. Ratzel warte ebenfalls seit Jahren auf deren Rückkehr, doch das mit der Reparatur beauftragte Unternehmen vertröste immer wieder.

Nach Auskunft von BKV-Sprecherin Silke Michel war der Kandelaber so stark beschädigt, dass er sich nicht reparieren ließ. Die Landes-Gesellschaft habe deshalb eine originalgetreue Rekonstruktion in Auftrag gegeben, deren Kosten die Versicherung des Verursachers trage. Diese Arbeiten seien sehr kompliziert, weshalb die Fertigstellung sich immer wieder verzögert habe.

Inzwischen sei die Rekonstruktion des Kandelabers aus Gusseisen relativ weit fortgeschritten, informiert Michel auf Nachfrage unserer Redaktion. Für die beauftragte Fachfirma sei es eine große Herausforderung gewesen, die aufwendigen Verzierungen des Mastes zu gestalten und herzustellen. Mittlerweile seien sowohl der Mast als auch die Laternenkrone fertig.

Der Wiederaufbau ist in den nächsten Monaten geplant

„Derzeit gibt es noch ein paar Schwierigkeiten mit der originalgetreuen Fertigung der Laternen und den eingesetzten Zylindergläsern“, erläutert BKV-Sprecherin Silke Michel. Das Unternehmen sei aber zuversichtlich, diese bald lösen zu können.

Die Bäder- und Kurverwaltung hofft, den Kandelaber im Laufe der nächsten Monate wieder an der ursprünglichen Position im Kurgarten aufbauen zu können und damit die Anzahl der ursprünglichen sechs Kandelaber zu komplementieren.