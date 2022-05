Warum 170 Betonmasten nutzlos in Baden-Baden herumstehen

Man wüsste nur zu gerne, was Heinz Erhardt davon hielte – wenn er denn noch lebte. Deutschlands Ex-Ikone in Sachen Verbalkomik hatte bekanntlich zu jeder noch so unscheinbaren Zitronen-Thematik einen Zweizeiler parat. Da fände sich wohl sicher auch ein reimreiches Kommentärchen zu jenen ebenso hochtrabenden wie sinnfreien Betongesellen, die nach wie vor das städtische Straßenbild in Baden-Baden zieren:

Die Rede ist von jenen verloren in der Weltgeschichte herumstehenden Abspannmasten, rustikale Relikte aus der O-Bus-Ära, die, nicht nur ästhetisch von begrenztem Wert, auch sonst ein relativ funktionsloses Dasein fristen. Und so könnte man guten Gewissens Heinz Erhardts prägnante wie feinsinnige Unterscheidung von Baum und Pfahl dran abarbeiten – wenngleich die Definition („Ein Baum hat Äste, das ist das Beste, denn wär er kahl, dann wärs ein Pfahl“) hier freilich nicht wirklich greift.

Die rund fünf Meter hohen Hohlkörper mit sechskantigem Grundriss sind zwar wenig baumkompatibel, sprich wachstumsgefährdet. Aber halt eben auch nicht kahl, da mit Efeu, wildem Wein und sonstigem Geranke bewachsen. Ein zwittriges Joint Venture aus schnödem Baumaterial und botanischem Beiwerk.

Optisch fallen die Betonpfeiler oft gar nicht mehr auf

So gesehen fallen sie optisch in der Regel auch gar nicht weiter auf, fügen sich in ihrer edlen Einfalt und stillen Größe oft nahtlos ins Gesamtbild ein. Es sei denn, es hängt wie etwa am Ebertplatz noch eine verirrte Uhr im Old-School-Bahnhof-Style dran. Oder es gibt, wie wenige Meter weiter, wachstumsbedingte Ausbuchtungen, die frei nach dem Motto „Ist das Kunst oder kann das weg?“ zumindest eine artifizielle Nebennote erfüllen.

Wir bauen sie regelmäßig zurück. Martin Weßbecher, Stadtwerke Baden-Baden

Immerhin beachtliche 170 Stück dieser fossilen „Restpfosten“ gibt es noch im ganzen Stadtgebiet, wie Martin Weßbecher, Abteilungsleiter Energiedienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken aufklärt. Tendenz: abnehmend. „Wir bauen sie regelmäßig zurück“, berichtet er, in der Regel im Rahmen von Umbaumaßnahmen.

So geschehen etwa vor rund sechs Jahren bei der Sanierung der Schwarzwaldstraße. Dort allerdings mit der unliebsamen Begleiterscheinung verbunden, dass man bei einem von drei Masten erst auf ein Insektennest stieß und dann noch auf mosernde Anwohnerschaft.

Was allerdings wenig überrascht: Immerhin stand der fragliche Pfeiler auf Privatgelände und da hätte es sich schon angeboten, die Geländeeigentümer wenigstens vorher zu informieren. Einst, genau gesagt 1955, errichtet als tragende Säule der Stromführung, leisteten sie jahrzehntelang treue Dienste als Abspannmast, ob für die einstigen „Seilschaften“ der Straßenbeleuchtung oder für die Oberleitung der O-Busse.

Betonpfeiler erfüllten schon ab 1971 keinen Zweck mehr

Doch spätestens mit der Umstellung auf Dieselbusse im Juli 1971 waren sie fortan ihrer höheren Sinnhaftigkeit beraubt – stehen blieben sie dennoch. Wobei einzelne Masten zumindest als „Stromer“ schon auch noch in Funktion blieben. Und in einigen Bereichen, etwa in Oos, dienen die stummen Zeitzeugen immerhin noch diversen Storchenfamilien als Heimat.

Was es von selbst verbietet, hier Hand anzulegen. Dass sie seinerzeit nicht gleich mit abgebaut wurden, sondern eher dem „Vergessen“ anheim fielen, lag dem Vernehmen nach übrigens am offenbar fehlenden finanziellen Spielraum. Gelder für den kompletten Rückbau waren im Budget für den Umbau auf moderne Standleuchten einfach nicht einkalkuliert.

Und so dienen die grauen Riesen in ihrem Dornröschendasein auch heute noch als Inspirationsquelle, wer es denn braucht zur Existenzberechtigung. Und was man ihnen natürlich auch nicht absprechen kann, ist eine gewisse raumgliedernde Funktion. Denn dafür reicht es allemal.