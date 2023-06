Entscheidung stärkt Projektgegner

Warum die Debatte in Baden-Baden zum Zentralklinikum zwingend öffentlich sein muss

Nach dem Kreistag in Rastatt wird auch der Hauptausschuss des Gemeinderats in Baden-Baden in nichtöffentlicher Sitzung zum Zentralklinikum beraten. Das ist kontraproduktiv und schafft kein Vertrauen.