Gastronom sammelt Unterschriften

Warum der Baden-Badener Schaschlik-Grill in Oos um seine Existenz fürchtet

Schaschlik-Spieße frisch vom Holzkohlegrill: Damit hat Familie Schneider in Baden-Baden-Oos großen Erfolg. Doch dem Imbiss in einem Hinterhof droht Ungemach. Was ist los?