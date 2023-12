Ausflugstipp für die Feiertage

Was der Baden-Badener Weihnachtsmarkt zu bieten hat

Während bei vielen Weihnachtsmärkten in der Region spätestens kurz vor Weihnachten die Buden zugemacht werden, ist das Spektakel unter freiem Himmel in Baden-Baden nicht vorbei. Der Christkindelsmarkt im Baden-Badener Kurgarten bleibt bis zum 6. Januar geöffnet. Der Markt eignet sich deshalb gut für einen kleinen Ausflug während der Feiertage oder zwischen den Jahren. Ein Rundgang über das Gelände zeigt, was die Besucher alles erwartet.