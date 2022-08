Spielzeiten: Die Gäste des Kurpark-Meetings erwartet ein buntes musikalisches Programm mit einigen Newcomern und bewährten Bands. Unter der Woche ist Beginn um 16 Uhr mit anspruchsvollem Jazz, Klassik oder Swing, an beiden Sonntagen ab 12 Uhr. Abends spielen die Bands von Sonntag bis Donnerstag von 19 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 20 bis 23 Uhr.

Musiker: Den Freitagabend eröffnet Groovin Affairs, Nevio Passaro bringt am Samstag erstmals italienisches Dolce Vita auf die Bühne und entführt direkt zum Sundowner ans Meer. Rody Reyes & Havanna con Klasse lockt am Sonntag die Salsa-Freunde an, am Montag wird The London Palladium Marvin Gaye Show den Kurgarten rocken. Der Dienstag gehört traditionell seit unzähligen Jahren Eric Prinzinger, der als Elvis Presley die Hüften kreisen lässt. Cream of Clapton am Mittwoch, Cris Cosmo und Band am Donnerstag sowie Kemi Cee am Freitag werden allerbeste Partystimmung verbreiten. Der während der Sommernächte erkrankte Phil darf am Samstag sein Konzert nachholen, bevor am Sonntag The News Symphonic den musikalischen Reigen beendet, in großer Besetzung mit acht Musikern plus acht Streichern. co