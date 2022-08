Nach Bericht in BT und BNN

Baden-Badener Brunnen werden zu Durstlöschern

Nun klappt es also doch: Nachdem die Stadtverwaltung auf einen Bericht im Mai noch zurückhaltend reagiert hatte, geht das Rathaus jetzt in die Offensive. Sechs öffentliche Brunnen in der Kurstadt sollen zu Trinkbrunnen werden.