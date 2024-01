Wasserrohrbruch in Baden-Baden: Stephanienstraße gesperrt

In Baden-Baden ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Stephanienstraße ist gesperrt, die Stadtwerke sind vor Ort und beheben den Schaden.

Am frühen Mittwochmorgen ist es gegen 2.48 Uhr in der Baden-Badener Stephanienstraße auf Höhe der Hausnummer 44 zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Betroffen von der Störung seien alle Häuser von den Hausnummern 24 bis 34 sowie die gegenüberliegenden Häuser mit ungeraden Hausnummern, informieren die Stadtwerke in einer Mitteilung.

Stadtwerke Baden-Baden arbeiten mit Hochdruck an Behebung des Schadens

Die Polizei hat die Stephanienstraße zwischen Lichtentalerstraße und Hardstraße für den Verkehr gesperrt.

Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke ist vor Ort und arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Schadens.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 7.15 Uhr)