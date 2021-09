Zu viel Regen und Kälte

Wegen des Wetters ist in Baden-Baden der Honig knapp

Ob fruchtig oder aromatisch – Honig ist in vielen Rezepten und auch pur beliebt. Doch was ist, wenn zu wenig produziert wird? In Baden-Baden ist das in diesem Jahr der Fall. Drei heimische Imker berichten, woran es liegt.