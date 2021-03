Wegen steigender Corona-Inzidenz: Buden in der Baden-Badener Einkaufsmeile müssen schließen

Endlich wieder eine Einnahmequelle: Die versiegt für Mieter der früheren Christkindelsmarkthütten in Baden-Baden schon nach gut einer Woche. Wegen der gestiegenen Corona-Inzidenz müssen die Buden schließen.

Für Stefania Barbuto war es ein ganz besonderer Moment: Er konnte seine italienischen Spezialitäten in einer der früheren Weihnachtsmarktbuden in der Fußgängerzone in Baden-Baden anbieten. Endlich mal wieder!

Abgesehen von Wochenmärkten waren ihm mit Ausbruch der Corona-Pandemie vor gut einem Jahr sämtliche Veranstaltungen weggebrochen, bei denen er mit einem Stand vertreten sein wollte. Doch das Gastspiel an der Oos währte nur kurz: Jetzt muss er den Verkauf wegen einer verschärften Corona-Anordnung wieder einstellen.

Sechs Buden waren vom Mini-Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone übriggeblieben. Als am Montag vor einer Woche die Geschäfte wegen einer 7-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 50 in Baden-Baden wieder öffnen durften, wurden auch die Hütten mit Leben gefüllt. Sie sollten für eine zusätzliche Belebung der Baden-Badener Einkaufsmeile sorgen.

Frühlingsdeko und italienische Spezialitäten

Im Sortiment hatten die Hüttenbestücker etwa Lederwaren, Frühlingsdeko und eben die italienischen Spezialitäten von Barbuto an der Ecke Wilhelm-/Lange Straße. Die Holzhütten waren mit einem grünen Dach und mit Fotomotiven Baden-Badener Schokoladenseiten wie der Trinkhalle an den Seitenwänden aufgehübscht worden.

Jörg Grütz, der Leiter des beliebten und zuletzt wegen der Pandemie gestrichenen Christkindelsmarkts, hatte das Hüttenangebot vor Weihnachten im Auftrag der Bäderstadt realisiert. Das zunächst angebotene weihnachtliche Sortiment fand wegen des Lockdowns allerdings bereits ein abruptes Ende. Der neuen Anlauf war jetzt auch nur von kurzer Dauer.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder bei Wert über 50

Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Stadtkreis zuletzt seit dem vergangenen Donnerstag an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder auf einen Wert von über 50 gestiegen war, schritt das zuständige Gesundheitsamt ein.

Ab diesem Mittwoch dürfen Einzelhandelsgeschäfte nur noch Einkäufe abwickeln, wenn die Kunden vorher einen Termin vereinbart haben („Click&Meet“). Das regelt eine Allgemeinverfügung des zuständigen Gesundheitsamtes in Rastatt. Für die Buden bedeutet das das Aus.

Einzelhandel sieht Buden kritisch

Die Verkaufsstände wurden vom örtlichen Einzelhandel kritisch gesehen. „Unpassend“ findet sie etwa Matthias Vickermann vom Zusammenschluss Baden-Baden Innenstadt (BBI).

„Die wurden denen vor die Nase gestellt, denen es schon schlecht geht.“ Er, so der BBI-Vorsitzende, habe „nicht die große Belebung“ durch das Angebot gesehen.

Künftig sollen Winzer die Hütten nutzen

Unbeeindruckt davon hat sich Grütz bereits einen neuen Verwendungszweck ausgedacht. Zunächst müsse aber die weitere Entwicklung der Corona-Zahlen abgewartet werden. Die entscheiden darüber, ob die Hüttenmieter mit ihrem Angebot noch einmal einziehen können.

Danach plant Grütz, dass sich in den Hütten örtliche Winzer mit ihren Weinen präsentieren. Vielleicht noch vor oder zumindest nach Ostern. Wann das konkret sein wird, kann er derzeit nicht sagen. „Das wäre reine Spekulation.“