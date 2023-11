Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt Baden-Baden, auch Christkindelsmarkt Baden-Baden genannt, lockt mit malerischer Schwarzwald-Kulisse im Hintergrund jährlich zahlreiche Besucher aus aller Welt an.

Auch 2023 soll der Baden-Badener Christkindelsmarkt 2023 Groß wie Klein eine besondere Freude in der Winterzeit bereiten.

Neben altbekannten Attraktionen mit täglichem Bühnenprogramm gibt es auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Baden-Baden erstmals geführte Rundgänge mit Stopps bei den diversen Highlights des Christkindelsmarktes.

Weihnachtsmarkt Baden-Baden 2023: Zeitraum und Öffnungszeiten

Im Jahr 2023 findet der Christkindelsmarkt im weihnachtlichen Baden-Baden vom 23. November 2023 bis zum 6. Januar 2024 statt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Baden-Baden in der Regel täglich von 11 bis 21 Uhr.

Andere Öffnungszeiten gelten an diesen Tagen:

26. November 2023 (Totensonntag) geschlossen 24. Dezember 2023 11 bis 15 Uhr 31. Dezember 2023 11 bis 15 Uhr 1. Januar 2024 13 bis 21 Uhr 6. Januar 2024 11 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt Baden-Baden statt?

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden befindet sich vor dem Kurhaus Baden-Baden, das sich in der Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden befindet.

Programm des Baden-Badener Weihnachtsmarkts 2023: Show, Musik und Schlittschuh-Spaß

Am Eröffnungsabend des Baden-Badener Weihnachtsmarktes – und auch darüber hinaus – bekommen Besucher unter freiem Himmel ein live stattfindendes Musik- und Showprogramm geboten.

Das Unterhaltungsprogramm soll auch in diesem Jahr täglich auf der zur Himmelsbühne umfunktionierten Konzertmuschel stattfinden. Die Bühne befindet sich vor dem Kurhaus an der nordwestlichen Ecke der Kurhaus-Kolonnaden.

Eislaufen in der Eisarena Baden-Baden

In der Vorweihnachtszeit 2023 wird neben dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden auch die Eisarena auf dem Augustaplatz wieder für Besucher eröffnet. Schon ab dem 17. November 2023 können Besucher das Eislaufvergnügen erleben und das noch bis ins neue Jahr – bis zum 7. Januar 2024. Während dieses Zeitraums ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Besondere an der Openair-Eisarena ist das Öko-Eis, das wie Eis aussieht und gleitet, jedoch kein Eis ist und weder Wasser noch Strom benötigt. Das einzigartige Material einer Schweizer Firma nutzen auch Profisportler weltweit für ihr Training. Weitere Informationen gibt es bei der Eisarena Baden-Baden.

Besondere Attraktionen für Kinder

Neben den Erwachsenen wird auch Kindern einiges auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden geboten. Als Attraktion werden in diesem Jahr ein historisches Karussell und ein Kinderriesenrad aufgebaut.

Wer sich die schönen Weihnachtsgeschichten in der Märchenstraße anhört, kann sich seine Lieblingsgeschichte nebenan gleich kaufen und mit nach Hause nehmen. Zudem gibt es in diesem Jahr in der Trinkhalle wieder eine Krippenausstellung geben. Briefe an das Christkind können in dem Himmelsbriefkasten eingeworfen werden.

Außerdem wird dieses Jahr die beliebte Weihnachstbackstube für Kinder zurückkehren. Zu finden ist die Backstube auf der Reinhard-Fieser-Brücke zwischen den Kurhaus Kolonnaden und dem Leopoldsplatz.

Daneben gilt, dass Mittwochs Familientag auf dem Baden-Badener Christkindelsmarkt ist, was bedeutet, dass es an vielen Ständen besondere Aktionen und spezielle Angebote für Familien gibt.

Erstmals geführte Touren über den Christkindelsmarkt

Die verschiedenen Highlights des Christkindelsmarktes können die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr erstmals während einer von professionellen Guides geführten zweistündigen Entdeckungstour bestaunen. Neben acht Stopps mit kulinarischen Verkostungen, gibt es dabei unter anderem Einblicke in das Kunsthandwerk der Glasmalerei und einen Besuch der schönsten Fotokulissen, die der Weihnachtsmarkt in Baden-Baden zu bieten hat.

Angeboten werden die Touren auf Deutsch, Englisch und Französisch. Ein Ticket für einen Erwachsenen kostet 30 Euro, für Besitzer einer Baden-Badener Gästekarte 28 Euro und für Schüler bis 17 Jahre sowie Schwerbehinderte 25 Euro.

Stände und Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden



Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden lockt mit zahlreichen Attraktionen und Angeboten. Seine einzigartige Lage bei der weltweit bekannten Parkanlage Lichtentaler Allee – und das dort gelegene Kurhaus.

Neben den Kolonnaden-Geschäften erwarten die Besucher bei ihrem Bummel zum Duft von Glühwein und Lebkuchen vorbei an den festlich geschmückten Hütten verschiedene Köstlichkeiten sowie ausgefallenes Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, Krippen und mehr.

Weitere Weihnachtsmärkte Auch in Karlsruhe, Pforzheim, Straßburg oder Bruchsal wird es wieder weihnachtlich. Einen Überblick über mehr als 80 kleine und große Weihnachtsmärkte in der Region finden sie auf unserer ständig aktualisierten Übersicht mit interaktiver Karte.

Die Vielfalt der Aussteller und ihrer Angebote

Wer auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden nach einem Geschenk sucht, kann bei den kunsthandwerlichen Produkten der zahlreichen Aussteller fündig werden.

Das kulinarische Angebot der weihnachtlichen Stände

Ein ganz besonderes Highlight auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden sind auch in diesem Jahr die 11 „Gourmet-Iglus“. Sie sind auf dem Weg zwischen Casino und Kaiserallee in der Kirchenfensterallee zu finden. Hier können nach vorheriger Reservierung pro Iglu vier bis maximal acht Personen mit kulinarischen Köstlichkeiten bewirtet werden.

Daneben kommt auch bei dem vielfältigen Angebot der Essensstände niemand zu kurz – ob süß oder deftig ist hier für jeden Hunger und Durst etwas dabei. Neben Brot aus dem Holzofen und Allgäuer Käse werden süße Leckereien wie Nougat aus der Provence sowie Bio-Glüh-Gin angeboten.

Anfahrt und Parken: Wie kommt man zum Christkindelsmarkt Baden-Baden?

Die Stadt Baden-Baden ist durch ihre Lage bei der A5 sehr gut mit dem Auto erreichbar. Parkmöglichkeiten gibt es nahe des Weihnachtsmarkt-Standorts durchaus, an Tagen mit großem Andrang sind diese aber knapp. Die Stadt empfiehlt daher Park-and-rRde-Möglichkeiten etwa am Cineplex-Kino oder am Bahnhof in Oos. Daneben verfügt Baden-Baden über einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, der auch an Nachbarorte angeschlossen ist.

Mit dem Auto nach Baden-Baden

Wer mit dem Auto zum Christkindelsmarkt in Baden-Baden anreisen möchte, kann diese Autobahnverbindungen und Bundesstraßen nutzen:

A5 Basel/Frankfurt A8 München/Karlsruhe B3 Kiel/Basel B500 Frankreich/Schwarzwald/Schweiz

Von der B500 aus kann über die Waldseestraße, anschließend die Katzenstraße und die Werderstraße bis schließlich zur Kaiserallee direkt der Baden-Badener Christkindelsmarkt erreicht werden.

Zur Auswahl stehen dann folgende Parkhäuser in der Nähe:

Anreise mit dem ÖPNV

Der Christkindelsmarkt Baden-Baden kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreicht werden. Mit dem Busliniennetz verbunden sind mehrere Nachbarorte von Baden-Baden: Rastatt, Bühl, Gaggenau, Gernsbach, Sinzheim, Kuppenheim, Hügelsheim und Iffezheim.

Zahlreihe Buslinien führen in die Nähe des Weihnachtsmarktes beim Kurhaus, genauer zur Haltestelle Leopoldsplatz (Luisenstraße).