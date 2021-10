Im Jahr 2020 musste der Weihnachtsmarkt in Baden-Baden coronabedingt ausfallen. 2021 soll er zurückkehren – zur Freude der Bürger. Ab wann ist der Christkindelsmarkt geöffnet, was ist anders und auf welche Corona-Regeln müssen sich Besucher einstellen?

Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt Baden-Baden, auch Christkindelsmarkt Baden-Baden genannt, lockt mit malerischer Schwarzwald-Kulisse im Hintergrund jährlich zahlreiche Besucher aus aller Welt an.

In unmittelbarer Nähe zur bekannten Parkanlage Lichtentaler Allee können Besucher entlang der festlich geschmückten und beleuchteten Weihnachtsbuden spazieren und dabei an den vielen Ständen Halt machen.

Im vergangen Jahr musste der Baden-Badener Christkindelsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im Jahr 2021 soll er nun wieder stattfinden – trotzdem gilt es einige Regeln zu beachten.

Weihnachtsmarkt Baden-Baden 2021 mit Corona-Regeln

Mit einer groß angelegten festlichen Beleuchtung im Kurgarten wollten die Veranstalter des Christkindelsmarktes Baden-Baden im Jahr 2020 – zumindest ein wenig – über die coronabedingte Absage hinwegtrösten. In diesem Jahr soll der Weihnachtsmarkt aber in die Kurstadt zurückkehren.

An die geltenden Corona-Verordnungen angelehnt wird es dabei ein Hygienekonzept zum Schutz der Besucher und Aussteller geben. Damit kann flexibel auf Beschränkungen reagiert werden.

Von Bändchen, wie es das Land Baden-Württemberg für Weihnachtsmärkte vorgeschlagen hatte, halten die Veranstalter in Baden-Baden wenig. Sie ziehen hingegen in Erwägung, den Bereich vor dem Kurhaus und der Trinkhalle zu umzäunen, um den Zugang und die 3G-Pflicht kontrollieren zu können.

Nähere Details der Veranstalter folgen noch und werden dann auch auf dieser Seite aktualisiert.

Weihnachtsmarkt Baden-Baden: Zeitraum und Öffnungszeiten

Im Jahr 2021 soll der Christkindelsmarkt im weihnachtlichen Baden-Baden vom 25. November bis zum 6. Januar 2022 stattfinden. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Baden-Baden in der Regel täglich von 11 bis 21 Uhr. Andere Öffnungszeiten gelten jedoch an Heiligabend, Silvester und Neujahr:

täglich 11 bis 21 Uhr 24. und 31. Dezember 2021 11 bis 15 Uhr 1. Januar 2022 13 bis 21 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt Baden-Baden statt?

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden befindet sich vor dem Kurhaus Baden-Baden, das sich in der Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden befindet.

Anfahrt und Parken: Wie kommt man zum Christkindelsmarkt Baden-Baden?

Die Stadt Baden-Baden ist durch ihre Lage bei der A5 sehr gut mit dem Auto erreichbar. Parkmöglichkeiten gibt es nahe des Weihnachtsmarkt-Standorts durchaus, an Tagen mit großem Andrang sind die aber knapp. Die Stadt empfiehlt daher etwa Park-and-ride-Möglichkeiten etwa am Cineplex-Kino oder am Bahnhof in Oos. Daneben verfügt Baden-Baden über einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, der auch an Nachbarorte angeschlossen ist.

Mit dem Auto nach Baden-Baden

Wer mit dem Auto zum Christkindelsmarkt in Baden-Baden anreisen möchte, kann diese Autobahnverbindungen und Bundesstraßen nutzen:

A5 Basel/Frankfurt A8 München/Karlsruhe B3 Kiel/Basel B500 Frankreich/Schwarzwald/Schweiz

Von der B500 aus kann über die Waldseestraße, anschließend die Katzenstraße und die Werderstraße bis schließlich zur Kaiserallee direkt der Baden-Badener Christkindelsmarkt erreicht werden.

Zur Auswahl stehen dann folgende Parkhäuser in der Nähe:

Anreise mit dem ÖPNV

Der Christkindelsmarkt Baden-Baden kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreicht werden. Mit dem Busliniennetz verbunden sind mehrere Nachbarorte von Baden-Baden: Rastatt, Bühl, Gaggenau, Gernsbach, Sinzheim, Kuppenheim, Hügelsheim und Iffezheim.

Zahlreihe Buslinien führen in die Nähe des Weihnachtsmarktes beim Kurhaus, genauer zur Haltestelle Leopoldsplatz (Luisenstraße).

Stände und Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden lockt mit zahlreichen Attraktionen und Angeboten. Seine einzigartige Lage bei der weltweit bekannten Parkanlage Lichtentaler Allee – und das dort gelegene Kurhaus mit prachtvoll geschmücktem Weihnachtsbaum – tragen dazu bei, dass das Schlendern entlang der weihnachtlichen Ständen zu einem stimmungsvolles Erlebnis wird.

Auch wenn der Christkindelsmarkt in diesem Jahr mit coronabedingten Schutzmaßnahmen stattfinden muss, so soll aber die Anzahl der Stände ähnlich der Vorjahre bleiben.

Die Vielfalt der Aussteller und ihrer Angebote

Wer auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden nach einem Geschenk sucht, kann bei den zahlreichen Ausstellern fündig werden. Eine ganze Reihe von Ständen bietet Leckeres zum Verschenken an. Das Angebot reicht dabei von Likören, Destillaten und Gin über vegane Spezialitäten bis hin zu Original Dresdner Christstollen. Besonders gut eignen sich als Geschenk auch Gutscheine zum Brunch, für Küchenpartys oder Übernachtungen.

Auch kunsthandwerkliche Produkte werden auf dem Markt von verschiedenen Verkäufern angeboten. Neben Keramik, Weihnachtssternen aus Papier, Baumschmuck und weiteren Dekorationsartikeln finden sich aber auch zahlreiche Schmuckstände.

Passend zur kalten Jahreszeit bieten weitere die Händler zudem kuschelige Mützen, Schals und Handschuhe oder auch wärmende Stofftiere für die Mikrowelle an.

Im Vorjahr 2020 wurden die Produkte der Aussteller wegen der coronabedingten Absage des Weihnachtsmarktes online von der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH angeboten. 2021 soll die Vielzahl der bekannten Aussteller wieder auf den Weihnachtsmarkt in Baden-Baden zurückkehren – zusammen mit neuen Ständen.

Das kulinarische Angebot der weihnachtlichen Stände

Bei dem vielfältigen Angebot der Essensstände auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden kommt wirklich niemand zu kurz – ob süß oder deftig ist hier für jeden Hunger etwas dabei. Zu finden sind nationale Spezialitäten wie Wildburger, Steak, Bratwurst, Steckelfisch und Flammlachs sowie handgeriebene Kartoffelpuffer.

Zudem können Besucher eine kulinarische Reise in die Nachbarländer und darüber hinaus erleben, denn es werden auch österreichische, französische, italienische, ungarische und asiatische Speisen angeboten. Für Vegetarier finden sich ebenso herzhafte Angebote wie Spiralkartoffeln, Tartiflette und eine Auswahl von frischen Suppen.

Wer Lust auf etwas Süßes hat, hat die Qual der Wahl. Direkt am Eingang des Weihnachtsmarktes werden frisch geröstete Maronen auf einer süßen Holzlokomotive angeboten. Zudem finden sich allerlei Süßigkeiten von Mandeln und Magenbrot über erlesenen Nougat bis hin zu leckeren Crêpes und Rothenburger Schneeballen.

Heiße Getränke: Von Glühwein über Tee bis Whiskey

Auch diverse Heißgetränke lassen eine weihnachtliche Stimmung auf dem Baden-Badener Christkindelsmarkt aufkommen und halten in der kalten Jahreszeit während eines Rundgangs durch die zahlreichen Stände und Buden schön warm. Nicht fehlen darf dabei natürlich Glühwein, neben badischem Glühwein von Winzern aus der Region gibt es auch Pfälzer und Österreichischen Glühwein.

Glühwein-Liebhaber können sich durch ein breites Angebot mit verschiedenen Geschmacksintensitäten und Farben probieren, von rotem oder weißem bis hinzu rosé und auch Bio-Glühwein. Verfeinert werden kann das Heißgetränk mit weihnachtlichen Geschmacksnoten wie Zimt, Vanille oder Orange. Auch Feuerzangenbowle und heißer Hugo gehören zum Angebot.

Diejenigen, die neben Glühwein noch nach anderen Heißgetränken suchen, werden auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden fündig. Regionale Schnapsbrenner sowie badische und schwäbische Whisky-Brenner bieten ihre Produkte an, ebenso wie diverse Liköre und heißen Honigwein, auch Met genannt. Darüber hinaus gehören Eierpunsch, österreichischer Jagertee und süßer heißer Bratapfel zum Sortiment an Heißgetränken.

Für Kinder und alle, die etwas Alkoholfreies bevorzugen, stehen außerdem zahlreiche Sorten von Heißgetränken wie Punsch, Kaffee oder Tee zur Verfügung.

Programm beim Weihnachtsmarkt: Show, Musik und Schlittschuh-Spaß

Am Eröffnungsabend des Baden-Badener Weihnachtsmarktes – und auch darüber hinaus – bekommen Besucher dazu unter freiem Himmel ein live stattfindendes Musik- und Showprogramm geboten.

Das Unterhaltungsprogramm soll auch in diesem Jahr täglich auf der zur Himmelsbühne umfunktionierten Konzertmuschel stattfinden. Diese befindet sich vor dem Kurhaus an der nordwestlichen Ecke der Kurhaus-Kolonnaden.

Eislaufen in der Eisarena Baden-Baden

In der Vorweihnachtszeit 2021 soll neben dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden auch die Eisarena auf dem Augustaplatz wieder für Besucher eröffnet werden. Am 12. November 2021 soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Von da können Besucher das Eislaufvergnügen noch bis ins neue Jahr – bis zum 9. Januar 2022 – erleben. Nähere Informationen der Veranstalter, auch im Bezug auf die Corona-Schutzmaßnahmen, folgen noch.

Besondere Attraktionen für Kinder

Neben den Erwachsenen wird auch Kindern einiges auf dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden geboten. Wer beispielsweise einen Brief mit Wünschen an das Christkind verschicken möchte, kann das beim Himmelsbriefkasten des Christkindelsmarktes machen.

Daneben können die Kleinen auch eine Runde auf dem historischen Kinderkarussell fahren und danach noch eine Runde mit Schlittschuhen auf der Eisbahn am Augustaplatz drehen.

Zudem lohnt sich ein Besuch in der großen Krippenausstellung im Wandelgang der Trinkhalle. Die Eingänge des Christkindelsmarktes bewachen dabei lebensgroße Nussknacker in ihren Wachhäusern. Am Nikolaustag stattet natürlich auch der Nikolaus höchstpersönlich dem Weihnachtsmarkt Baden-Baden einen Besuch ab.

Wer sich die schönen Weihnachtsgeschichten in der Märchenstraße anhört, kann sich seine Lieblingsgeschichte nebenan gleich kaufen und mit nach Hause nehmen. Mittwochs ist außerdem Familientag auf dem Christkindelsmarkt. Die Stände bieten dann weitere besondere Angebote und Aktionen speziell für Familien an.